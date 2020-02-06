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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:49
ramaz написав:
А через нал вариант принципиально не рассматривается?
Это запасной вариант. Кеды жалко. ramzes4, jay2004,
спасибо.
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Driver
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:59
Driver Если Вы таки как Вы пишете - свинорыл - то возможно у вас есть карты каких-то банков, где есть более скоростные "тропинки" с привата чем "сэп на следующий день". Их не рассматривали?
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
- 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Flamingo
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:04
Flamingo,
карт таких банков у меня нет. Я недосвинорыл.
Но всё равно спасибо за совет.
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Driver
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Додано: Чет 06 лют, 2020 13:54
Flamingo написав:Driver
Если Вы таки как Вы пишете - свинорыл - то возможно у вас есть карты каких-то банков, где есть более скоростные "тропинки" с привата чем "сэп на следующий день". Их не рассматривали?
А крім Конкорда є ще якісь? Яка має бути карта для цього?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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kreuz
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Додано: Чет 06 лют, 2020 18:04
Driver написав:
Друзья, подскажите, плз, по такому вопросу.
В пятницу заканчивается (падает на карту) депозит. Задача -- перегнать его в Альфа-банк.
Вопросы:
1) Приватбанк всё ещё отправляет СЭП на следующий день?
2) если да, то правильно ли я понимаю порядок действий, чтобы не потерять проценты (да, я свинорыл, и не вижу в этом ничего плохого
): в пятницу паркуем депозит на Приват-вклад, в воскресенье формируем СЭП, он приезжает в Альфу в понедельник?
3) сумма чуть больше 50 кгрн. Как обстоят дела с финмониторингом здесь и там?
(отправлять двумя платежами не хочу принципиально. Деньги честно заработанные)
Заранее спасибо за ответы.
1.да
2.да
3.не должно быть вопросов.
Три недели тому по такому алгоритму перекидывал на Укргаз 60 к.
Вопросов не было.
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IDAN
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Додано: Чет 06 лют, 2020 23:58
kreuz написав:
А крім Конкорда є ще якісь? Яка має бути карта для цього?
Коко дебитная, ПУМБ ВсеКарта ...
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:52
ukrprom2014 написав: kreuz написав:
А крім Конкорда є ще якісь? Яка має бути карта для цього?
Коко дебитная, ПУМБ ВсеКарта ...
на пумб оно приходит следующим банковским днём
т.е. отправленое в промежутке с 23:45 четверга до 23:45 воскресенья прийдёт в понедельник
тариф 1 грн. (т.е. посути по регламенту тот же СЭП только за 1 грн)
и ... мне лично такие переводы пумба начала почемуто не утром зачислять, а после 3 часов дня
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 01:17
uaprofi
Причина точно у ваших з ПУМБою взаєминах чи може Прихват почав на півтора дні затримувати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 01:23
klug написав:uaprofi
Причина точно у ваших з ПУМБою взаєминах чи може Прихват почав на півтора дні затримувати?
оно просто приходило раньше на следующий
банковский день с утра
, но пару последних раз приходило после трёх часов дня
меня как бы и такой регламент вполне устраивает
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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