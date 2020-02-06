RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8434843584368437
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 04:10

Re: Приватбанк

Мне бывало, что и в 17:56 с привата приходили на ПУМБ.
Slx
 
Повідомлень: 489
З нами з: 23.07.18
Подякував: 145 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:37

  ukrprom2014 написав:
  kreuz написав:А крім Конкорда є ще якісь? Яка має бути карта для цього?

Коко дебитная, ПУМБ ВсеКарта ...

На ПУМБ наступним робочим наче завжди приходило, а як день у день на Форвард вийти?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2200
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8434843584368437
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, jay2004, kostya77, lubopytnaya, Stringer і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15362)
07.02.2020 12:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.