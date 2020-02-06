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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 04:10
Re: Приватбанк
Мне бывало, что и в 17:56 с привата приходили на ПУМБ.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:37
На ПУМБ наступним робочим наче завжди приходило, а як день у день на Форвард вийти?
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