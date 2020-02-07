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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 04:10
Re: Приватбанк
Мне бывало, что и в 17:56 с привата приходили на ПУМБ.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:37
На ПУМБ наступним робочим наче завжди приходило, а як день у день на Форвард вийти?
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:39
Re: Приватбанк
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:46
Прихват готовий тримати ваші гроші задарма, радійте, що ще не потрібно доплачувати:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:52
В капитале лежат ОВГЗ и генерят процентных платежей на экв. миллиарда баксов ежегодно.
Можно закрыть все отделения, всех уволить, и дождаться, пока ОВГЗ закроет процентами дыру в балансе
И тогда можно вернуть "пролеченный" банк Бене
Проценты по ОВГЗ в капитале банка - платит Минфин, как я понимаю. Т.е. бюджет, или налогоплательщики
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:01
Re: Приватбанк
Как говорится, "оцените красоту игры"
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:39
получим депозит,купим двушку и будим генерить десятку в месяц,хай аксакалы в НБУ тешат себя обликаковой ставкой
никому не верю
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:10
Re: Приватбанк
Я так понял, что с безналоговым нельзя создать на год, получать % раз в месяц ,а при досрочном снятии потерять лишь процента за последний месяц, так? Вжарят за все предыдущие месяцы и вычтут из суммы возврата...
Так это совсем тогда неинтересно вообще получается. Разве что застолбить на год, а пополнить за 3 месяца до конца срока.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:16
Именно так.
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