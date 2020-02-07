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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8434843584368437
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 04:10

Re: Приватбанк

Мне бывало, что и в 17:56 с привата приходили на ПУМБ.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:37

  ukrprom2014 написав:
  kreuz написав:А крім Конкорда є ще якісь? Яка має бути карта для цього?

Коко дебитная, ПУМБ ВсеКарта ...

На ПУМБ наступним робочим наче завжди приходило, а як день у день на Форвард вийти?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:39

Re: Приватбанк

  kreuz написав:На ПУМБ наступним робочим

До 13 години робочого дня, ні?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:46

Прихват готовий тримати ваші гроші задарма, радійте, що ще не потрібно доплачувати:
https://minfin.com.ua/ua/2020/02/07/40683094/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:52

  klug написав:Прихват готовий тримати ваші гроші задарма, радійте, що ще не потрібно доплачувати:
https://minfin.com.ua/ua/2020/02/07/40683094/

В капитале лежат ОВГЗ и генерят процентных платежей на экв. миллиарда баксов ежегодно.
Можно закрыть все отделения, всех уволить, и дождаться, пока ОВГЗ закроет процентами дыру в балансе
И тогда можно вернуть "пролеченный" банк Бене :)

Проценты по ОВГЗ в капитале банка - платит Минфин, как я понимаю. Т.е. бюджет, или налогоплательщики :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:01

Re: Приватбанк

  Вкладчик1234 написав:Проценты по ОВГЗ в капитале банка - платит Минфин, как я понимаю. Т.е. бюджет, или налогоплательщики

Как говорится, "оцените красоту игры" :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:39

  ukrprom2014 написав:
  Вкладчик1234 написав:Проценты по ОВГЗ в капитале банка - платит Минфин, как я понимаю. Т.е. бюджет, или налогоплательщики

Как говорится, "оцените красоту игры" :)
получим депозит,купим двушку и будим генерить десятку в месяц,хай аксакалы в НБУ тешат себя обликаковой ставкой
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:10

Re: Приватбанк

Я так понял, что с безналоговым нельзя создать на год, получать % раз в месяц ,а при досрочном снятии потерять лишь процента за последний месяц, так? Вжарят за все предыдущие месяцы и вычтут из суммы возврата...

Так это совсем тогда неинтересно вообще получается. Разве что застолбить на год, а пополнить за 3 месяца до конца срока.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:16

  Slx написав:Я так понял, что с безналоговым нельзя создать на год, получать % раз в месяц ,а при досрочном снятии потерять лишь процента за последний месяц, так? Вжарят за все предыдущие месяцы и вычтут из суммы возврата...

Так это совсем тогда неинтересно вообще получается. Разве что застолбить на год, а пополнить за 3 месяца до конца срока.

Именно так.
Maksi2
 
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