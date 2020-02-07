Зараз саме більше хто дає?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:35
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:36
свіфтуємся
+50грн !
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:37
а це точно банківське питання?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:39
Ахахахаха, лол Ну типу так, банківське, бо з іншим все гаразд ))))))
Щодо свіфтуємося. Є таке прислів'я: якщо ми чогось не знаємо, це не ознака того що цього не існує... Тобто, в Європі вже давно свіфт коштує приблизно 0.50$ за штуку, трохи залежить від сумми, але вам, мені, всій нашій країні про це забули розповісти. Хто? Ну наприклад приватбанк, та інші гопникі.
З нас досі шкребуть 0,5% від суми min 5 грн, не більше 500 USD + 12 USD в грн за курсом НБУ, за кожний свіфт переказ. Тварі...
А це у 24 рази більше ніж у Європі. Тобто нас з вами трохи трa..ють.
Свіфтуємося
P.S. Але на мою думку, оті +12$ вже можна було давно прибрати, як це зробили у Європі декілька років тому. Як на мене за таке здирництво треба бити голову.
і це має бути незалежно від назви банку.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:57
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