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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8435843684378438
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:35

  Квесторе_поверніться написав:13,25% чистими, це менше ніж на стовпових 18-19.
Так шо стовпець саме те.

Зараз саме більше хто дає?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:37

  Maksi2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:13,25% чистими, це менше ніж на стовпових 18-19.
Так шо стовпець саме те.

Зараз саме більше хто дає?


а це точно банківське питання? :mrgreen:
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:39

  greenozon написав:
  Maksi2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:13,25% чистими, це менше ніж на стовпових 18-19.
Так шо стовпець саме те.

Зараз саме більше хто дає?


а це точно банківське питання? :mrgreen:

Ахахахаха, лол :mrgreen: Ну типу так, банківське, бо з іншим все гаразд ))))))

Щодо свіфтуємося. Є таке прислів'я: якщо ми чогось не знаємо, це не ознака того що цього не існує... Тобто, в Європі вже давно свіфт коштує приблизно 0.50$ за штуку, трохи залежить від сумми, але вам, мені, всій нашій країні про це забули розповісти. Хто? Ну наприклад приватбанк, та інші гопникі. :wink:
З нас досі шкребуть 0,5% від суми min 5 грн, не більше 500 USD + 12 USD в грн за курсом НБУ, за кожний свіфт переказ. Тварі...
А це у 24 рази більше ніж у Європі. Тобто нас з вами трохи трa..ють.
Свіфтуємося :mrgreen:
P.S. Але на мою думку, оті +12$ вже можна було давно прибрати, як це зробили у Європі декілька років тому. Як на мене за таке здирництво треба бити голову. :mrgreen:
і це має бути незалежно від назви банку.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:57

  Maksi2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:13,25% чистими, це менше ніж на стовпових 18-19.
Так шо стовпець саме те.

Зараз саме більше хто дає?

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