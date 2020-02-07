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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8435843684378438
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:35

  Квесторе_поверніться написав:13,25% чистими, це менше ніж на стовпових 18-19.
Так шо стовпець саме те.

Зараз саме більше хто дає?
Хворий на голову модер, продався таскомбанку, та видаляє ВСІ мої повідомлення які виставляють таскомбанк у неприглядному світлі... фак оф продажний козел. :mrgreen:
Ще наволочь не брезгує видалити мій підпис. Це вже клініка... :D
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:36

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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:37

  Maksi2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:13,25% чистими, це менше ніж на стовпових 18-19.
Так шо стовпець саме те.

Зараз саме більше хто дає?


а це точно банківське питання? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:57

  Maksi2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:13,25% чистими, це менше ніж на стовпових 18-19.
Так шо стовпець саме те.

Зараз саме більше хто дає?

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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:32

Re: Приватбанк

Maksi2 написав:
  Мизантрóп написав:уже я даже выучил))

Львів шолі?
"АМКУ дозволив директору Ужгородського коньячного заводу Володимиру Гісему оформити контроль над Комерційним інвестиційним банком." (с)
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:34

  stryzhko написав:
Maksi2 написав:
  Мизантрóп написав:уже я даже выучил))

Львів шолі?
"АМКУ дозволив директору Ужгородського коньячного заводу Володимиру Гісему оформити контроль над Комерційним інвестиційним банком." (с)

Госпаді, я навіть не знав про їхнє існування :lol: чесно! Ору!
Хворий на голову модер, продався таскомбанку, та видаляє ВСІ мої повідомлення які виставляють таскомбанк у неприглядному світлі... фак оф продажний козел. :mrgreen:
Ще наволочь не брезгує видалити мій підпис. Це вже клініка... :D
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:36

  Maksi2 написав:
  Мизантрóп написав:уже я даже выучил))

Львів шолі?


Львів не может быть Закарпатским. Он перед...
Только не говорите "смотря с какой стороны смотреть"... :D
kesha876
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:37

Re: Приватбанк

  Maksi2 написав:я навіть не знав про їхнє існування
Младшего знаю с 2001-го :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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