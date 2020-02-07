Зараз саме більше хто дає?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:35
Зараз саме більше хто дає?
Хворий на голову модер, продався таскомбанку, та видаляє ВСІ мої повідомлення які виставляють таскомбанк у неприглядному світлі... фак оф продажний козел.
Ще наволочь не брезгує видалити мій підпис. Це вже клініка...
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:36
свіфтуємся
+50грн !
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:37
а це точно банківське питання?
+50грн !
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:57
Зємєля, Кліринг дім і Закарпатські конячники (від 50000)
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:32
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:34
Госпаді, я навіть не знав про їхнє існування чесно! Ору!
Хворий на голову модер, продався таскомбанку, та видаляє ВСІ мої повідомлення які виставляють таскомбанк у неприглядному світлі... фак оф продажний козел.
Ще наволочь не брезгує видалити мій підпис. Це вже клініка...
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:36
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:37
Re: Приватбанк
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 08 лют, 2020 12:53
Біля опів на дванадцяту останнього разу було в січні...
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Додано: Суб 08 лют, 2020 12:59
Безподатковий на рік знову актуальний, бо стовпчиками під 16.5% наразі вже важко розжитися, тому я місце зайняв, але буду його перезаймати допоки ставку не знизять ще дужче, ну а поповнюватиму лише після досягнення ліміту на більш прибуткових...
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