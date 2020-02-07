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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8436843784388439
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 13:20

  Квесторе_поверніться написав:
  Maksi2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:13,25% чистими, це менше ніж на стовпових 18-19.
Так шо стовпець саме те.

Зараз саме більше хто дає?

Зємєля, Кліринг дім і Закарпатські конячники (від 50000)

А шо там той Кліринг дає, хіба 15.25+0.25=15.5% і це депо На замовлення з виплатою аж в кінці та лише на рік? Чи де шукати треба?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:09

Re: Приватбанк

  kreuz написав:Кліринг

Здувся вже Кліринг...зараз дуже швидко банчики здуваються по % по депо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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