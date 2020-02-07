А шо там той Кліринг дає, хіба 15.25+0.25=15.5% і це депо На замовлення з виплатою аж в кінці та лише на рік? Чи де шукати треба?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лют, 2020 13:20
А шо там той Кліринг дає, хіба 15.25+0.25=15.5% і це депо На замовлення з виплатою аж в кінці та лише на рік? Чи де шукати треба?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:09
Re: Приватбанк
Здувся вже Кліринг...зараз дуже швидко банчики здуваються по % по депо.
Он Фарс в недавньому минулому лідер...зливається до 13% в вівторок 11 лютого року 2020.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:27
Коли Ви писали, він уже був здувся, та навіть огляд Мінфіну на момент виходу вже був неактуальний, тому велике прохання до всіх і особливо до Вас: пишіть одразу зі ставками та датою їх зміни або хоча б із посиланням на них.
Ну а 13% досить ще пристойно та й очікувано...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:34
Це якийсь бот має за ставками слідкувати щоб були актуальні.
Дуже швидкі зміни.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:40
Ніхто Вас не примушує ні до чого, але коли пишите, то вже пишіть обґрунтовано. Будь ласка.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:53
Як скажете...буду більш ретельним.
А які лідери на 14-00, 08 лютого по депоставках з поповненням?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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