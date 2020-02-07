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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8436843784388439
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 13:20

  Квесторе_поверніться написав:
  Maksi2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:13,25% чистими, це менше ніж на стовпових 18-19.
Так шо стовпець саме те.

Зараз саме більше хто дає?

Зємєля, Кліринг дім і Закарпатські конячники (від 50000)

А шо там той Кліринг дає, хіба 15.25+0.25=15.5% і це депо На замовлення з виплатою аж в кінці та лише на рік? Чи де шукати треба?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:09

Re: Приватбанк

  kreuz написав:Кліринг

Здувся вже Кліринг...зараз дуже швидко банчики здуваються по % по депо.
Он Фарс в недавньому минулому лідер...зливається до 13% в вівторок 11 лютого року 2020. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:27

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:Кліринг

Здувся вже Кліринг...зараз дуже швидко банчики здуваються по % по депо.
Он Фарс в недавньому минулому лідер...зливається до 13% в вівторок 11 лютого року 2020. :(

Коли Ви писали, він уже був здувся, та навіть огляд Мінфіну на момент виходу вже був неактуальний, тому велике прохання до всіх і особливо до Вас: пишіть одразу зі ставками та датою їх зміни або хоча б із посиланням на них.

Ну а 13% досить ще пристойно та й очікувано...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:34

Це якийсь бот має за ставками слідкувати щоб були актуальні.
Дуже швидкі зміни.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:40

  Квесторе_поверніться написав:Це якийсь бот має за ставками слідкувати щоб були актуальні.
Дуже швидкі зміни.

Ніхто Вас не примушує ні до чого, але коли пишите, то вже пишіть обґрунтовано. Будь ласка.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:53

  kreuz написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це якийсь бот має за ставками слідкувати щоб були актуальні.
Дуже швидкі зміни.

Ніхто Вас не примушує ні до чого, але коли пишите, то вже пишіть обґрунтовано. Будь ласка.

Як скажете...буду більш ретельним.
А які лідери на 14-00, 08 лютого по депоставках з поповненням?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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