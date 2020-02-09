Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:22
Ukrainian,
1) якщо переказ із платіжної картки на картку, то тариф залежить від картки відправника й картки одержувача. Наприклад, Кдв (Уні, власні кошти) -> Уні -- безкоштовно, інші картки 0,5..1% (за кредитні додатково 4%); 2) звичайні 100 грн, з інд/дизайном 150 грн (але можна й безкоштовно до кінця лютого), GOLD 149 грн.
MASolomko
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Додано: Нед 09 лют, 2020 18:23
Искатель По ОВДП вже ставки нижчі за депо! Тому, думаю, і не надто просувають цей проект.
V2
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Додано: Нед 09 лют, 2020 18:48
Искатель написав:
Никто не в курсе, удалось или пока "ля-ля-тополя"?
вже 2+ років грозяться, а віз і нині там
насправді 100К не має сенсу, бо по бумагам в ПБ кусючі комісії...
тому більш-менш можна починати дійсно від 1 Міо
ну і щоб не бути голослівним, поточні пропозиції ПБ -
greenozon
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Додано: Нед 09 лют, 2020 21:21
MASolomko написав:
Ukrainian,
2) звичайні 100 грн, з інд/дизайном 150 грн (але можна й безкоштовно до кінця лютого)
Что это за бесплатная?
demichh
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Додано: Нед 09 лют, 2020 21:39
demichh
, с рекламным дизайном freelancehunt.com
ps Кстати, данные карты mastercard получены с кредитным BIN'ом, который раньше шёл только для платных GOLD
MASolomko
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Додано: Нед 09 лют, 2020 21:48
MASolomko написав:
рекламным дизайном freelancehunt.com
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Додано: Нед 09 лют, 2020 21:53
MASolomko написав: demichh
, с рекламным дизайном freelancehunt.com
ps Кстати, данные карты mastercard получены с кредитным BIN'ом, который раньше шёл только для платных GOLD
Аааа так там тока одна карта, с другого сайта мне отказались давать вторую
demichh
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