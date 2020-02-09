Додано: Пон 10 лют, 2020 00:19

В квітні 2019 року один з керівників Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», що знаходився в м.Дніпро по вул.Набережна Перемоги 30, умисно з корисливих мотивів вчинив злочин, а саме протиправно розголосив телефоном третій особі банківську таємницю за моїми рахунками в АТКБ «ПРИВАТБАНК» по всіх картках (в тому числі Gold і Platinum) за період з 2017 по 2019 роки з усіма надходженнями і витратами. Про це мене повідомив знайомий, котрому вказана третя особа розповіла про це 27.04.2019 р. вказавши, що його знайомий керівник з головного офісу АТКБ «ПРИВАТБАНК» таємно зайшов до системи банку своїм ключем і скопіював всі мої витрати і надходження за 2017-2019 роки а потім передав йому на його замовлення. На підтвердження він надав звіт про всі надходження і основні витрати, що зійшлись до копійки і секунди перерахувань коли я перевірив.

28.04.2019 р. я звернувся через систему Приват-24 до персонального банкіра з офіційною скаргою на розголошення банківської таємниці і додав скріншоти з безперечними доказами розголошення від третіх осіб.

Моє звернення було зареєстровано 28.04.2019 р. під № 13780747.

Служба безпеки Приватбанку багато разів телефонувала мені, розпитувала про подробиці, повідомила що співробітник банку, котрий розголосив банківську таємницю, виявлений і покараний, про що мені надішлють офіційну відповідь.

07.06.2019 р. мені з Приватбанку на електронну адресу надійшов лист від спеціаліста з забезпечення бізнес-процесів Департаменту, котрий за своєю суттю був лише відпискою.

18.06.2019 р. я знову через систему Приват-24 до персонального банкіра зі скаргою на моє попереднє звернення про розголошення банківської таємниці під № 13780747 і просив надати конкретну відповідь чи звільнено їх співробітника, що здійснив цей злочин. Мені знов написали, що такого співробітника банку вже виявлено і покарано, але як саме покарано відмовились повідомляти через «конфіденційність». Знову пообіцяли надіслати листа на мою поштову адресу, але знов обманули і до цього часу нічого не надіслали.

Все це підтверджує мої звинувачення в покриванні службою безпеки Приватбанку своїх співробітників, котрі вчиняють злочини (ст.ст.231-232, 1486-1487 КК) і продають третім особам банківську таємницю з рахунків своїх клієнтів. Вони користуються власною безкарністю і навіть виявлені клієнтами злочини не передають до поліції, а умисно покривають і плюють як на закони так і на своїх вкладників. Таким чином державний АТКБ «ПРИВАТБАНК» порушує як свої ліцензійні умови, так і міжнародне право.