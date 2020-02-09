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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8438843984408441>
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:22

Re: Приватбанк

Ukrainian,
1) якщо переказ із платіжної картки на картку, то тариф залежить від картки відправника й картки одержувача. Наприклад, Кдв (Уні, власні кошти) -> Уні -- безкоштовно, інші картки 0,5..1% (за кредитні додатково 4%);
2) звичайні 100 грн, з інд/дизайном 150 грн (але можна й безкоштовно до кінця лютого), GOLD 149 грн.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:23

Искатель
По ОВДП вже ставки нижчі за депо!
Тому, думаю, і не надто просувають цей проект.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:48

  Искатель написав:Никто не в курсе, удалось или пока "ля-ля-тополя"?


вже 2+ років грозяться, а віз і нині там
насправді 100К не має сенсу, бо по бумагам в ПБ кусючі комісії...
тому більш-менш можна починати дійсно від 1 Міо

ну і щоб не бути голослівним, поточні пропозиції ПБ -

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:21

  MASolomko написав:Ukrainian,
2) звичайні 100 грн, з інд/дизайном 150 грн (але можна й безкоштовно до кінця лютого)

Что это за бесплатная?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:39

Re: Приватбанк

demichh, с рекламным дизайном freelancehunt.com

ps Кстати, данные карты mastercard получены с кредитным BIN'ом, который раньше шёл только для платных GOLD ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:48

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:рекламным дизайном freelancehunt.com

Де дають?
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:53

  MASolomko написав:demichh, с рекламным дизайном freelancehunt.com

ps Кстати, данные карты mastercard получены с кредитным BIN'ом, который раньше шёл только для платных GOLD ;)

Аааа так там тока одна карта, с другого сайта мне отказались давать вторую :(
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:41

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Де дають?
МастерФриланс с Mastercard!

  demichh написав:...с другого сайта мне отказались давать вторую :(
Летом тоже под такое попал. :/
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 00:19

розголошує банківську таємницю

В квітні 2019 року один з керівників Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», що знаходився в м.Дніпро по вул.Набережна Перемоги 30, умисно з корисливих мотивів вчинив злочин, а саме протиправно розголосив телефоном третій особі банківську таємницю за моїми рахунками в АТКБ «ПРИВАТБАНК» по всіх картках (в тому числі Gold і Platinum) за період з 2017 по 2019 роки з усіма надходженнями і витратами. Про це мене повідомив знайомий, котрому вказана третя особа розповіла про це 27.04.2019 р. вказавши, що його знайомий керівник з головного офісу АТКБ «ПРИВАТБАНК» таємно зайшов до системи банку своїм ключем і скопіював всі мої витрати і надходження за 2017-2019 роки а потім передав йому на його замовлення. На підтвердження він надав звіт про всі надходження і основні витрати, що зійшлись до копійки і секунди перерахувань коли я перевірив.
28.04.2019 р. я звернувся через систему Приват-24 до персонального банкіра з офіційною скаргою на розголошення банківської таємниці і додав скріншоти з безперечними доказами розголошення від третіх осіб.
Моє звернення було зареєстровано 28.04.2019 р. під № 13780747.
Служба безпеки Приватбанку багато разів телефонувала мені, розпитувала про подробиці, повідомила що співробітник банку, котрий розголосив банківську таємницю, виявлений і покараний, про що мені надішлють офіційну відповідь.
07.06.2019 р. мені з Приватбанку на електронну адресу надійшов лист від спеціаліста з забезпечення бізнес-процесів Департаменту, котрий за своєю суттю був лише відпискою.
18.06.2019 р. я знову через систему Приват-24 до персонального банкіра зі скаргою на моє попереднє звернення про розголошення банківської таємниці під № 13780747 і просив надати конкретну відповідь чи звільнено їх співробітника, що здійснив цей злочин. Мені знов написали, що такого співробітника банку вже виявлено і покарано, але як саме покарано відмовились повідомляти через «конфіденційність». Знову пообіцяли надіслати листа на мою поштову адресу, але знов обманули і до цього часу нічого не надіслали.
Все це підтверджує мої звинувачення в покриванні службою безпеки Приватбанку своїх співробітників, котрі вчиняють злочини (ст.ст.231-232, 1486-1487 КК) і продають третім особам банківську таємницю з рахунків своїх клієнтів. Вони користуються власною безкарністю і навіть виявлені клієнтами злочини не передають до поліції, а умисно покривають і плюють як на закони так і на своїх вкладників. Таким чином державний АТКБ «ПРИВАТБАНК» порушує як свої ліцензійні умови, так і міжнародне право.
yuriy_kudin
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:06

сам то пойняв ці букви?
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