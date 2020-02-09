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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8438843984408441
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:11

  yuriy_kudin написав:Все це підтверджує мої звинувачення в покриванні службою безпеки Приватбанку своїх співробітників, котрі вчиняють злочини (ст.ст.231-232, 1486-1487 КК) і продають третім особам банківську таємницю з рахунків своїх клієнтів. Вони користуються власною безкарністю і навіть виявлені клієнтами злочини не передають до поліції


А вы то сами почему не обратились с заявлением в полицию, раз вы пишите, что у вас есть все документальные доказательства ? Там любят такие дела, где уже всё доказано и особо не надо ничего искать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:18

ну там же
міжнародні права
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нада в какой- нибудь интерпол :)
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