yuriy_kudin написав:Все це підтверджує мої звинувачення в покриванні службою безпеки Приватбанку своїх співробітників, котрі вчиняють злочини (ст.ст.231-232, 1486-1487 КК) і продають третім особам банківську таємницю з рахунків своїх клієнтів. Вони користуються власною безкарністю і навіть виявлені клієнтами злочини не передають до поліції
А вы то сами почему не обратились с заявлением в полицию, раз вы пишите, что у вас есть все документальные доказательства ? Там любят такие дела, где уже всё доказано и особо не надо ничего искать.