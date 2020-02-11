RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8438843984408441
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:11

  yuriy_kudin написав:Все це підтверджує мої звинувачення в покриванні службою безпеки Приватбанку своїх співробітників, котрі вчиняють злочини (ст.ст.231-232, 1486-1487 КК) і продають третім особам банківську таємницю з рахунків своїх клієнтів. Вони користуються власною безкарністю і навіть виявлені клієнтами злочини не передають до поліції


А вы то сами почему не обратились с заявлением в полицию, раз вы пишите, что у вас есть все документальные доказательства ? Там любят такие дела, где уже всё доказано и особо не надо ничего искать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15142
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3941 раз.
Подякували: 6022 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:18

ну там же
міжнародні права
нарушен
нада в какой- нибудь интерпол :)
v57
 
Повідомлень: 2483
З нами з: 14.03.10
Подякував: 88 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:50

  yuriy_kudin написав:В квітні 2019 року один з керівників Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», ...

Продолжайте держать нас в курсе!
_hunter
 
Повідомлень: 1604
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:35

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:с кредитным BIN'ом

Как по мне, так лучше без него
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 599
З нами з: 09.03.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:56

бісить вимагання документів у людей, які щойно мали змінити документи (25, 45).
знаю декілька таких випадків. враховуючи, що заміна документів проводиться лише за місцем реєстрації - на це улітає купа часу.
а приват спочатку просить "оновити дані", а потім просто блокує доступ до рахунків
korolsv
 
Повідомлень: 2
З нами з: 11.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:07

korolsv
Чому бісить? Просто банк таким чином знімає з себе відповідальність за використання Вами недійсних документів, в тому числі - для можливих фінансових операцій.
Якщо Ви порушуєте встановлені закони та правила, то повинні з розумінням ставитись до можливих наслідків своїх дій.
acsir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 456
З нами з: 22.02.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:09

Переглядаю форум,а що тут не має представника Привата?
Volodymyr Lviv
 
Повідомлень: 79
З нами з: 16.12.14
Подякував: 81 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8438843984408441
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, ramaz, валерчик і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.