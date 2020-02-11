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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 09:11
yuriy_kudin написав:
Все це підтверджує мої звинувачення в покриванні службою безпеки Приватбанку своїх співробітників, котрі вчиняють злочини (ст.ст.231-232, 1486-1487 КК) і продають третім особам банківську таємницю з рахунків своїх клієнтів. Вони користуються власною безкарністю і навіть виявлені клієнтами злочини не передають до поліції
А вы то сами почему не обратились с заявлением в полицию, раз вы пишите, что у вас есть все документальные доказательства ? Там любят такие дела, где уже всё доказано и особо не надо ничего искать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 09:18
ну там же
міжнародні права
нарушен
нада в какой- нибудь интерпол
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Додано: Пон 10 лют, 2020 12:50
yuriy_kudin написав:
В квітні 2019 року один з керівників Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», ...
Продолжайте держать нас в курсе!
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Додано: Пон 10 лют, 2020 23:35
MASolomko написав:
с кредитным BIN'ом
Как по мне, так лучше без него
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Додано: Вів 11 лют, 2020 15:56
бісить вимагання документів у людей, які щойно мали змінити документи (25, 45).
знаю декілька таких випадків. враховуючи, що заміна документів проводиться лише за місцем реєстрації - на це улітає купа часу.
а приват спочатку просить "оновити дані", а потім просто блокує доступ до рахунків
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korolsv
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Додано: Вів 11 лют, 2020 18:07
korolsv
Чому бісить? Просто банк таким чином знімає з себе відповідальність за використання Вами недійсних документів, в тому числі - для можливих фінансових операцій.
Якщо Ви порушуєте встановлені закони та правила, то повинні з розумінням ставитись до можливих наслідків своїх дій.
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acsir
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Додано: Вів 11 лют, 2020 21:09
Переглядаю форум,а що тут не має представника Привата?
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Volodymyr Lviv
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Додано: Вів 11 лют, 2020 21:42
Volodymyr Lviv написав:
Переглядаю форум,а що тут не має представника Привата?
его давно отобрали© ,обещают вернуть вместе с банком
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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