yuriy_kudin написав:Все це підтверджує мої звинувачення в покриванні службою безпеки Приватбанку своїх співробітників, котрі вчиняють злочини (ст.ст.231-232, 1486-1487 КК) і продають третім особам банківську таємницю з рахунків своїх клієнтів. Вони користуються власною безкарністю і навіть виявлені клієнтами злочини не передають до поліції
А вы то сами почему не обратились с заявлением в полицию, раз вы пишите, что у вас есть все документальные доказательства ? Там любят такие дела, где уже всё доказано и особо не надо ничего искать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
бісить вимагання документів у людей, які щойно мали змінити документи (25, 45). знаю декілька таких випадків. враховуючи, що заміна документів проводиться лише за місцем реєстрації - на це улітає купа часу. а приват спочатку просить "оновити дані", а потім просто блокує доступ до рахунків
korolsv Чому бісить? Просто банк таким чином знімає з себе відповідальність за використання Вами недійсних документів, в тому числі - для можливих фінансових операцій. Якщо Ви порушуєте встановлені закони та правила, то повинні з розумінням ставитись до можливих наслідків своїх дій.