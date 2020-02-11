Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:43
Mike99 написав:
День добрый!
Вопро к клиентам приват банка - можно ли по номеру карты ПриватБанка узнать ФИО человека? Нашел вот такую инструкцию
https://psm7.com/card/kak-uznat-vladelc ... omeru.html
, но у самого карты этого банка нет и проверить не могу.
Нужно чтобы узнать ФИО мошенника
Спасибо!
В Приват24 перекидаєте зі своєї карти по номеру карти...там і висвітиться.
Але шахраї як правило користуються картами підставних осіб.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 13:46
Mike99 написав:
День добрый!
Вопро к клиентам приват банка - можно ли по номеру карты ПриватБанка узнать ФИО человека? Нашел вот такую инструкцию
https://psm7.com/card/kak-uznat-vladelc ... omeru.html
, но у самого карты этого банка нет и проверить не могу.
Нужно чтобы узнать ФИО мошенника
Спасибо!
Подходите в любому терминалу Привата, идентифицируетесь через свой телефон, ищите пополнить карту по номеру, набираете номер карты, после чего вам высвечивается ФИО владельца карты
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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