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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8439844084418442
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:43

  Mike99 написав:День добрый!

Вопро к клиентам приват банка - можно ли по номеру карты ПриватБанка узнать ФИО человека? Нашел вот такую инструкцию https://psm7.com/card/kak-uznat-vladelc ... omeru.html , но у самого карты этого банка нет и проверить не могу.

Нужно чтобы узнать ФИО мошенника

Спасибо!

В Приват24 перекидаєте зі своєї карти по номеру карти...там і висвітиться.
Але шахраї як правило користуються картами підставних осіб.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:46

  Mike99 написав:День добрый!

Вопро к клиентам приват банка - можно ли по номеру карты ПриватБанка узнать ФИО человека? Нашел вот такую инструкцию https://psm7.com/card/kak-uznat-vladelc ... omeru.html , но у самого карты этого банка нет и проверить не могу.

Нужно чтобы узнать ФИО мошенника

Спасибо!


Подходите в любому терминалу Привата, идентифицируетесь через свой телефон, ищите пополнить карту по номеру, набираете номер карты, после чего вам высвечивается ФИО владельца карты
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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