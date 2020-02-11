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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8439844084418442
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:43

  Mike99 написав:День добрый!

Вопро к клиентам приват банка - можно ли по номеру карты ПриватБанка узнать ФИО человека? Нашел вот такую инструкцию https://psm7.com/card/kak-uznat-vladelc ... omeru.html , но у самого карты этого банка нет и проверить не могу.

Нужно чтобы узнать ФИО мошенника

Спасибо!

В Приват24 перекидаєте зі своєї карти по номеру карти...там і висвітиться.
Але шахраї як правило користуються картами підставних осіб.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:46

  Mike99 написав:День добрый!

Вопро к клиентам приват банка - можно ли по номеру карты ПриватБанка узнать ФИО человека? Нашел вот такую инструкцию https://psm7.com/card/kak-uznat-vladelc ... omeru.html , но у самого карты этого банка нет и проверить не могу.

Нужно чтобы узнать ФИО мошенника

Спасибо!


Подходите в любому терминалу Привата, идентифицируетесь через свой телефон, ищите пополнить карту по номеру, набираете номер карты, после чего вам высвечивается ФИО владельца карты
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Mike99 написав:День добрый!

Вопро к клиентам приват банка - можно ли по номеру карты ПриватБанка узнать ФИО человека? Нашел вот такую инструкцию https://psm7.com/card/kak-uznat-vladelc ... omeru.html , но у самого карты этого банка нет и проверить не могу.

Нужно чтобы узнать ФИО мошенника

Спасибо!

В Приват24 перекидаєте зі своєї карти по номеру карти...там і висвітиться.
Але шахраї як правило користуються картами підставних осіб.

Доречі, сам перказ робити не обов'язково для демонстрації ПІБ. Але якщо його все ж зробити, то у квитанції пізніше можна буде й РНОКПП отримувача побачити.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:50

  Mike99 написав:День добрый!

Вопро к клиентам приват банка - можно ли по номеру карты ПриватБанка узнать ФИО человека? Нашел вот такую инструкцию https://psm7.com/card/kak-uznat-vladelc ... omeru.html , но у самого карты этого банка нет и проверить не могу.

Нужно чтобы узнать ФИО мошенника

Спасибо!

1. Вбиваете номер карты в поле "Отримувач" https://privatbank.ua/sendmoney
2. Смотрите фамилию и имя
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
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