В Приват24 перекидаєте зі своєї карти по номеру карти...там і висвітиться. Але шахраї як правило користуються картами підставних осіб.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
В Приват24 перекидаєте зі своєї карти по номеру карти...там і висвітиться. Але шахраї як правило користуються картами підставних осіб.
Доречі, сам перказ робити не обов'язково для демонстрації ПІБ. Але якщо його все ж зробити, то у квитанції пізніше можна буде й РНОКПП отримувача побачити.
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Большое спасибо за ответ! Буду крайне признателен, если вы сможете неписать в личку - есть вопрос, но отправить вам личное сообщение не могу, так как только зарегистировался и форум говорит "попиши посты, а то вдруг ты бот" %)