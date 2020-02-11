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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8440844184428443>
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:43

  Mike99 написав:День добрый!

Вопро к клиентам приват банка - можно ли по номеру карты ПриватБанка узнать ФИО человека? Нашел вот такую инструкцию https://psm7.com/card/kak-uznat-vladelc ... omeru.html , но у самого карты этого банка нет и проверить не могу.

Нужно чтобы узнать ФИО мошенника

Спасибо!

В Приват24 перекидаєте зі своєї карти по номеру карти...там і висвітиться.
Але шахраї як правило користуються картами підставних осіб.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:46

  Mike99 написав:День добрый!

Вопро к клиентам приват банка - можно ли по номеру карты ПриватБанка узнать ФИО человека? Нашел вот такую инструкцию https://psm7.com/card/kak-uznat-vladelc ... omeru.html , но у самого карты этого банка нет и проверить не могу.

Нужно чтобы узнать ФИО мошенника

Спасибо!


Подходите в любому терминалу Привата, идентифицируетесь через свой телефон, ищите пополнить карту по номеру, набираете номер карты, после чего вам высвечивается ФИО владельца карты
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Mike99 написав:День добрый!

Вопро к клиентам приват банка - можно ли по номеру карты ПриватБанка узнать ФИО человека? Нашел вот такую инструкцию https://psm7.com/card/kak-uznat-vladelc ... omeru.html , но у самого карты этого банка нет и проверить не могу.

Нужно чтобы узнать ФИО мошенника

Спасибо!

В Приват24 перекидаєте зі своєї карти по номеру карти...там і висвітиться.
Але шахраї як правило користуються картами підставних осіб.

Доречі, сам перказ робити не обов'язково для демонстрації ПІБ. Але якщо його все ж зробити, то у квитанції пізніше можна буде й РНОКПП отримувача побачити.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:50

  Mike99 написав:День добрый!

Вопро к клиентам приват банка - можно ли по номеру карты ПриватБанка узнать ФИО человека? Нашел вот такую инструкцию https://psm7.com/card/kak-uznat-vladelc ... omeru.html , но у самого карты этого банка нет и проверить не могу.

Нужно чтобы узнать ФИО мошенника

Спасибо!

1. Вбиваете номер карты в поле "Отримувач" https://privatbank.ua/sendmoney
2. Смотрите фамилию и имя
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
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ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:48

  ramzes4 написав:
  Mike99 написав:День добрый!

Вопро к клиентам приват банка - можно ли по номеру карты ПриватБанка узнать ФИО человека? Нашел вот такую инструкцию https://psm7.com/card/kak-uznat-vladelc ... omeru.html , но у самого карты этого банка нет и проверить не могу.

Нужно чтобы узнать ФИО мошенника

Спасибо!

1. Вбиваете номер карты в поле "Отримувач" https://privatbank.ua/sendmoney
2. Смотрите фамилию и имя



Большое спасибо за ответ! Буду крайне признателен, если вы сможете неписать в личку - есть вопрос, но отправить вам личное сообщение не могу, так как только зарегистировался и форум говорит "попиши посты, а то вдруг ты бот" %)
Mike99
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:36

Кеды-банк -другой банк

Сегодня закончился вклад под 17,5.
Нечего не думал - кеды-банк-кеды. Денег в кассах предостаточно , даже без заказа
250к на карман и гайда.
Пусть схему 5-7-9 оплачивают сами же люди со своих бюджетов.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:36

  Mike99 написав:можно ли по номеру карты ПриватБанка узнать ФИО человека?

Приват-бин-чекер
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:02

  Goodman написав:Пусть схему 5-7-9 оплачивают сами же люди со своих бюджетов.

там не 5-7-9
к этим всем нужно прибавлять 1% комиссии банка
и 5% это если 2 рабочих места создаёшь каждый месяц
и все расходы только согласно бизнес плану - т.е. это не лимит на счёт, а все траты нужно согласовывать с банком. плюс ограничение фактически нельзя просто получить лям на закупку допустим товара например бананов или футболок - там много ограничений.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:10

  mustbe написав:
  Mike99 написав:можно ли по номеру карты ПриватБанка узнать ФИО человека?

Приват-бин-чекер


вот по ВАШЕЙ ссылке надо региться!!!
а не ссылкам балаболов
v57
 
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  v57 написав:
  mustbe написав:
  Mike99 написав:можно ли по номеру карты ПриватБанка узнать ФИО человека?

Приват-бин-чекер


вот по ВАШЕЙ ссылке надо региться!!!
а не ссылкам балаболов


Вже всі знають на форумі, що Неповернутий Квестор - знатний балабол...
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