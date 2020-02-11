В Приват24 перекидаєте зі своєї карти по номеру карти...там і висвітиться. Але шахраї як правило користуються картами підставних осіб.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
В Приват24 перекидаєте зі своєї карти по номеру карти...там і висвітиться. Але шахраї як правило користуються картами підставних осіб.
Доречі, сам перказ робити не обов'язково для демонстрації ПІБ. Але якщо його все ж зробити, то у квитанції пізніше можна буде й РНОКПП отримувача побачити.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Большое спасибо за ответ! Буду крайне признателен, если вы сможете неписать в личку - есть вопрос, но отправить вам личное сообщение не могу, так как только зарегистировался и форум говорит "попиши посты, а то вдруг ты бот" %)
Goodman написав:Пусть схему 5-7-9 оплачивают сами же люди со своих бюджетов.
там не 5-7-9 к этим всем нужно прибавлять 1% комиссии банка и 5% это если 2 рабочих места создаёшь каждый месяц и все расходы только согласно бизнес плану - т.е. это не лимит на счёт, а все траты нужно согласовывать с банком. плюс ограничение фактически нельзя просто получить лям на закупку допустим товара например бананов или футболок - там много ограничений.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402