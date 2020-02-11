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Є персонажі які мелють єрундой...але хороше виховання не дозволяє сказати хто вони і куди їм йти. Не буду позувати пальцем.
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