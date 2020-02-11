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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8440844184428443
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:23

  v57 написав:
  mustbe написав:
  Mike99 написав:можно ли по номеру карты ПриватБанка узнать ФИО человека?

Приват-бин-чекер


вот по ВАШЕЙ ссылке надо региться!!!
а не ссылкам балаболов


Вже всі знають на форумі, що Неповернутий Квестор - знатний балабол...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:33

Re: Приватбанк

  jay2004 написав:знатний балабол...

Шо за предяви? :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:34

Ура, нарешті люди починають розуміти що спамер то не Квестор!
а якась анонімка балаболка! :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:44

Є персонажі які мелють єрундой...але хороше виховання не дозволяє сказати хто вони і куди їм йти.
Не буду позувати пальцем. :oops:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:53

  greenozon написав:Ура, нарешті люди починають розуміти що спамер то не Квестор!
а якась анонімка балаболка! :)


Справжній Квестор - легенда; він до парки рефералок би не скотився б ніколи (на відміну від клонів-клоунів).
jay2004
 
Повідомлень: 2109
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