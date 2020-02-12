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Є персонажі які мелють єрундой...але хороше виховання не дозволяє сказати хто вони і куди їм йти. Не буду позувати пальцем.
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По знакомству можно намутить этот кредит 5-9%? говорят, что в 90 магарыч заносили и такой кредит давали.
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Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Та ,90-е .В те годы когда пчеловод ничего не брал в руки у меня родственники молодёжный кредит на жильё взяли. Так магарыч состоял из суммы от продажи subaru, 3-х комнатной (сами пока достроят дом с родителями ютились) и американских рублей несколько тысяч из сбережений. Нарадоваться не могут до сих пор ,сейчас платят туже сумму которая была определена со старта и в нынешних реалиях она смехотворна.Точную цифру уже и не помню но выходит ,что её почему то не сообразили проиндексировать соответственно курсу зелёного.