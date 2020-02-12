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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8440844184428443
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:41

proftpd66 На что кредит?
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 01:14

sergiylfc

yes
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 01:15

  sergiylfc написав:proftpd66 На что кредит?
Та ,90-е .В те годы когда пчеловод ничего не брал в руки у меня родственники молодёжный кредит на жильё взяли. Так магарыч состоял из суммы от продажи subaru, 3-х комнатной (сами пока достроят дом с родителями ютились) и американских рублей несколько тысяч из сбережений. Нарадоваться не могут до сих пор ,сейчас платят туже сумму которая была определена со старта и в нынешних реалиях она смехотворна.Точную цифру уже и не помню но выходит ,что её почему то не сообразили проиндексировать соответственно курсу зелёного.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:46

уведомления о транзакциях

уже который день наблюдаю что банк мне перестал присылать уведомления о транзакциях
причем на любой канал смс/пуш/почта/viber
у всех так или мне так везет?
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anis
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:52

  anis написав:уже который день наблюдаю что банк мне перестал присылать уведомления о транзакциях
причем на любой канал смс/пуш/почта/viber
у всех так или мне так везет?


я налаштував собі на пошту (емейл)
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навіть транзакції на копійки чи центи
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:00

  anis написав:уже который день наблюдаю что банк мне перестал присылать уведомления о транзакциях
причем на любой канал смс/пуш/почта/viber
у всех так или мне так везет?

а мне начал слать на любую сумму - всё в смс
заяцался смс в телефоне уже удалять
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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