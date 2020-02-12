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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 01:14
sergiylfc
yes
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Чет 13 лют, 2020 01:15
Та ,90-е .В те годы когда пчеловод ничего не брал в руки у меня родственники молодёжный кредит на жильё взяли. Так магарыч состоял из суммы от продажи subaru, 3-х комнатной (сами пока достроят дом с родителями ютились) и американских рублей несколько тысяч из сбережений. Нарадоваться не могут до сих пор ,сейчас платят туже сумму которая была определена со старта и в нынешних реалиях она смехотворна.Точную цифру уже и не помню но выходит ,что её почему то не сообразили проиндексировать соответственно курсу зелёного.
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:46
уведомления о транзакциях
уже который день наблюдаю что банк мне перестал присылать уведомления о транзакциях
причем на любой канал смс/пуш/почта/viber
у всех так или мне так везет?
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:52
я налаштував собі на пошту (емейл)
приходить ВСЕ!
навіть транзакції на копійки чи центи
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:00
а мне начал слать на любую сумму - всё в смс
заяцался смс в телефоне уже удалять
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:09
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:28
у меня в телефон влазит только 100 смс - т.е мне даже на день не хватает
и он постоянно пикает
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:48
как это не телефон? - я могу звонить, мне могут звонить ... всё работает
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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