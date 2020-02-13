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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8441844284438444
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:53

uaprofi
Всё? А онлайн-банкинги? Нет?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:53

Re: Приватбанк

greenozon написав:
  anis написав:уже который день наблюдаю что банк мне перестал присылать уведомления о транзакциях
причем на любой канал смс/пуш/почта/viber
у всех так или мне так везет?


я налаштував собі на пошту (емейл)
приходить ВСЕ!
навіть транзакції на копійки чи центи
Тоже все ходило отлично, но уже 2 дня тихо, буду теплую Линию трусить
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anis
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:32

anis
попробуйте як в телесеріалі - вимкнути і потім знову увімкнути

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:06

Re: Приватбанк

greenozon написав:anis
попробуйте як в телесеріалі - вимкнути і потім знову увімкнути

С этого и начал! Пока без результатов.
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anis
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