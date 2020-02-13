uaprofi
Всё? А онлайн-банкинги? Нет?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:53
Re: Приватбанк
Тоже все ходило отлично, но уже 2 дня тихо, буду теплую Линию трусить
Додано: Чет 13 лют, 2020 20:32
anis
попробуйте як в телесеріалі - вимкнути і потім знову увімкнути
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 13 лют, 2020 21:06
Re: Приватбанк
С этого и начал! Пока без результатов.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:04
Теперь из интернет банка убрали пункт "перевыпустить карту"
теперь или отделение или банкомат??
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:27
Re: Приватбанк
Є пункт Нова картка Додати/перевипустити в новій версії приват24 next.privat24.ua. Щоб знайти відкриваємо гаманець вибираємо карту і там є кнопка налаштування карти і там є перевипустити.
|