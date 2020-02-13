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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:53
uaprofi
Всё? А онлайн-банкинги? Нет?
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Vorlon
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:53
greenozon написав: anis написав:
уже который день наблюдаю что банк мне перестал присылать уведомления о транзакциях
причем на любой канал смс/пуш/почта/viber
у всех так или мне так везет?
я налаштував собі на пошту (емейл)
приходить ВСЕ!
навіть транзакції на копійки чи центи
Тоже все ходило отлично, но уже 2 дня тихо, буду теплую Линию трусить
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anis
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Додано: Чет 13 лют, 2020 20:32
anis
попробуйте як в телесеріалі - вимкнути і потім знову увімкнути
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greenozon
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Додано: Чет 13 лют, 2020 21:06
greenozon написав:anis
попробуйте як в телесеріалі - вимкнути і потім знову увімкнути
С этого и начал! Пока без результатов.
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anis
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:04
Теперь из интернет банка убрали пункт "перевыпустить карту"
теперь или отделение или банкомат??
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demichh
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:27
demichh написав:Теперь из интернет банка убрали пункт "перевыпустить карту"
теперь или отделение или банкомат??
Є пункт Нова картка Додати/перевипустити в новій версії приват24 next.privat24.ua. Щоб знайти відкриваємо гаманець вибираємо карту і там є кнопка налаштування карти і там є перевипустити.
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rosstikf
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:11
Ага, разобрался. Эта карта оформлена на меня как доверенное лицо, нужно идти в ИБ к тому, кто на меня её оформлял.
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demichh
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