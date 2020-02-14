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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8441844284438444
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:53

uaprofi
Всё? А онлайн-банкинги? Нет?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:53

Re: Приватбанк

greenozon написав:
  anis написав:уже который день наблюдаю что банк мне перестал присылать уведомления о транзакциях
причем на любой канал смс/пуш/почта/viber
у всех так или мне так везет?


я налаштував собі на пошту (емейл)
приходить ВСЕ!
навіть транзакції на копійки чи центи
Тоже все ходило отлично, но уже 2 дня тихо, буду теплую Линию трусить
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anis
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:32

anis
попробуйте як в телесеріалі - вимкнути і потім знову увімкнути

+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:06

Re: Приватбанк

greenozon написав:anis
попробуйте як в телесеріалі - вимкнути і потім знову увімкнути

С этого и начал! Пока без результатов.
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anis
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:04

Теперь из интернет банка убрали пункт "перевыпустить карту"
теперь или отделение или банкомат??
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:27

Re: Приватбанк

demichh написав:Теперь из интернет банка убрали пункт "перевыпустить карту"
теперь или отделение или банкомат??
Є пункт Нова картка Додати/перевипустити в новій версії приват24 next.privat24.ua. Щоб знайти відкриваємо гаманець вибираємо карту і там є кнопка налаштування карти і там є перевипустити.
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:31

Re: Приватбанк

  proftpd66 написав:По знакомству можно намутить этот кредит 5-9%? говорят, что в 90 магарыч заносили и такой кредит давали.
И без знакомства дадут одно не забудьте))) . Обеспечение кредита или ликвидные основные средства или собственная недвижимость . У укргазбанка хорошо все описано .
olgerd
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:18

  olgerd написав:
  proftpd66 написав:По знакомству можно намутить этот кредит 5-9%? говорят, что в 90 магарыч заносили и такой кредит давали.
И без знакомства дадут одно не забудьте))) . Обеспечение кредита или ликвидные основные средства или собственная недвижимость . У укргазбанка хорошо все описано .


как дадут????
Вы троллите?

в Укрэксим при залоге дадут 19% годовых!
в Ощаде +3%...+4%, считай тоже самое. Депо 10% + 4 = 14%
А что в Газе?

по программе правительство дадут, если банк будет контролировать выполнение бизнес плана. Правда не понято, что будет, если они найдут злоупотребления.

Газ дал одному человеку в черновицкой области и всё.

У меня есть магазин, продаю контрабас. Написать им, показать фото и ссылку магазина и может они сразу полтора лимона дадут?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 01:09

  proftpd66 написав:У меня есть магазин, продаю контрабас. Написать им, показать фото и ссылку магазина и может они сразу полтора лимона дадут?

самое интересное на покупку магазина - не дают,
а на ремонт магазина дают)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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