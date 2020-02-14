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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:53
uaprofi
Всё? А онлайн-банкинги? Нет?
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Vorlon
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:53
greenozon написав: anis написав:
уже который день наблюдаю что банк мне перестал присылать уведомления о транзакциях
причем на любой канал смс/пуш/почта/viber
у всех так или мне так везет?
я налаштував собі на пошту (емейл)
приходить ВСЕ!
навіть транзакції на копійки чи центи
Тоже все ходило отлично, но уже 2 дня тихо, буду теплую Линию трусить
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anis
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Додано: Чет 13 лют, 2020 20:32
anis
попробуйте як в телесеріалі - вимкнути і потім знову увімкнути
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greenozon
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Додано: Чет 13 лют, 2020 21:06
greenozon написав:anis
попробуйте як в телесеріалі - вимкнути і потім знову увімкнути
С этого и начал! Пока без результатов.
- 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
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anis
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:04
Теперь из интернет банка убрали пункт "перевыпустить карту"
теперь или отделение или банкомат??
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demichh
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:27
demichh написав:Теперь из интернет банка убрали пункт "перевыпустить карту"
теперь или отделение или банкомат??
Є пункт Нова картка Додати/перевипустити в новій версії приват24 next.privat24.ua. Щоб знайти відкриваємо гаманець вибираємо карту і там є кнопка налаштування карти і там є перевипустити.
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rosstikf
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:31
proftpd66 написав:
По знакомству можно намутить этот кредит 5-9%? говорят, что в 90 магарыч заносили и такой кредит давали.
И без знакомства дадут одно не забудьте))) . Обеспечение кредита или ликвидные основные средства или собственная недвижимость . У укргазбанка хорошо все описано .
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olgerd
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Додано: Суб 15 лют, 2020 00:18
olgerd написав: proftpd66 написав:
По знакомству можно намутить этот кредит 5-9%? говорят, что в 90 магарыч заносили и такой кредит давали.
И без знакомства дадут одно не забудьте))) . Обеспечение кредита или ликвидные основные средства или собственная недвижимость . У укргазбанка хорошо все описано .
как дадут????
Вы троллите?
в Укрэксим при залоге дадут 19% годовых!
в Ощаде +3%...+4%, считай тоже самое. Депо 10% + 4 = 14%
А что в Газе?
по программе правительство дадут, если банк будет контролировать выполнение бизнес плана. Правда не понято, что будет, если они найдут злоупотребления.
Газ дал одному человеку в черновицкой области и всё.
У меня есть магазин, продаю контрабас. Написать им, показать фото и ссылку магазина и может они сразу полтора лимона дадут?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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proftpd66
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Додано: Суб 15 лют, 2020 01:09
proftpd66 написав:
У меня есть магазин, продаю контрабас. Написать им, показать фото и ссылку магазина и может они сразу полтора лимона дадут?
самое интересное на покупку магазина - не дают,
а на ремонт магазина дают)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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uaprofi
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