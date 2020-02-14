|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:53
uaprofi
Всё? А онлайн-банкинги? Нет?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7958
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 814 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:53
greenozon написав: anis написав:
уже который день наблюдаю что банк мне перестал присылать уведомления о транзакциях
причем на любой канал смс/пуш/почта/viber
у всех так или мне так везет?
я налаштував собі на пошту (емейл)
приходить ВСЕ!
навіть транзакції на копійки чи центи
Тоже все ходило отлично, но уже 2 дня тихо, буду теплую Линию трусить
- 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2225
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 лют, 2020 20:32
anis
попробуйте як в телесеріалі - вимкнути і потім знову увімкнути
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7576
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 477 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лют, 2020 21:06
greenozon написав:anis
попробуйте як в телесеріалі - вимкнути і потім знову увімкнути
С этого и начал! Пока без результатов.
- 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2225
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:04
Теперь из интернет банка убрали пункт "перевыпустить карту"
теперь или отделение или банкомат??
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2328
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:27
demichh написав:Теперь из интернет банка убрали пункт "перевыпустить карту"
теперь или отделение или банкомат??
Є пункт Нова картка Додати/перевипустити в новій версії приват24 next.privat24.ua. Щоб знайти відкриваємо гаманець вибираємо карту і там є кнопка налаштування карти і там є перевипустити.
-
rosstikf
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:31
proftpd66 написав:
По знакомству можно намутить этот кредит 5-9%? говорят, что в 90 магарыч заносили и такой кредит давали.
И без знакомства дадут одно не забудьте))) . Обеспечение кредита или ликвидные основные средства или собственная недвижимость . У укргазбанка хорошо все описано .
-
olgerd
-
-
- Повідомлень: 3433
- З нами з: 13.03.11
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 981 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лют, 2020 00:18
olgerd написав: proftpd66 написав:
По знакомству можно намутить этот кредит 5-9%? говорят, что в 90 магарыч заносили и такой кредит давали.
И без знакомства дадут одно не забудьте))) . Обеспечение кредита или ликвидные основные средства или собственная недвижимость . У укргазбанка хорошо все описано .
как дадут????
Вы троллите?
в Укрэксим при залоге дадут 19% годовых!
в Ощаде +3%...+4%, считай тоже самое. Депо 10% + 4 = 14%
А что в Газе?
по программе правительство дадут, если банк будет контролировать выполнение бизнес плана. Правда не понято, что будет, если они найдут злоупотребления.
Газ дал одному человеку в черновицкой области и всё.
У меня есть магазин, продаю контрабас. Написать им, показать фото и ссылку магазина и может они сразу полтора лимона дадут?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1895
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 15 лют, 2020 01:09
proftpd66 написав:
У меня есть магазин, продаю контрабас. Написать им, показать фото и ссылку магазина и может они сразу полтора лимона дадут?
самое интересное на покупку магазина - не дают,
а на ремонт магазина дают)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3727
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 534 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 15 лют, 2020 06:25
demichh написав:
Теперь из интернет банка убрали пункт "перевыпустить карту"
Да наблюдал такое по некоторым аккаунтам. Эти клиенты могут карту перевыпустить через банкомат или отделение банка.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1685
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|