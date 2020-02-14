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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8442844384448445
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:36

Re: Приватбанк

  proftpd66 написав:Газ дал одному человеку в черновицкой области и всё.

Більше вже 40 кредедитів.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:37

Re: Приватбанк

  proftpd66 написав:У меня есть магазин, продаю контрабас. Написать им, показать фото и ссылку магазина и может они сразу полтора лимона дадут?

давайте
зразу можете починати нову гілкуна форумі
путін і контрабас називайте!
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