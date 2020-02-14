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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8442844384448445
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:36

Re: Приватбанк

  proftpd66 написав:Газ дал одному человеку в черновицкой области и всё.

Більше вже 40 кредедитів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:37

Re: Приватбанк

  proftpd66 написав:У меня есть магазин, продаю контрабас. Написать им, показать фото и ссылку магазина и может они сразу полтора лимона дадут?

давайте
зразу можете починати нову гілкуна форумі
путін і контрабас називайте!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:08

Re: Приватбанк

С 18 числа ставки по депозитам ещё вниз
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:31

  ramzes4 написав:С 18 числа ставки по депозитам ещё вниз

Насколько вниз ?
Где посмотреть инфу ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:20

  ramzes4 написав:С 18 числа ставки по депозитам ещё вниз

Здесь ещё кто-то что-то размещает? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:23

  ramzes4 написав:С 18 числа ставки по депозитам ещё вниз


0.01
0.01

валюта? :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:23

  Kalgan написав:
  ramzes4 написав:С 18 числа ставки по депозитам ещё вниз

Насколько вниз ?
Где посмотреть инфу ?

http://prnt.sc/r2qc3e
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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  #<1 ... 8442844384448445
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