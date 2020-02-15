Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лют, 2020 08:36
proftpd66 написав:
Газ дал одному человеку в черновицкой области и всё.
Більше вже 40 кредедитів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 08:37
proftpd66 написав:
У меня есть магазин, продаю контрабас. Написать им, показать фото и ссылку магазина и может они сразу полтора лимона дадут?
давайте
зразу можете починати нову гілкуна форумі
путін і контрабас називайте!
greenozon
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Додано: Суб 15 лют, 2020 15:08
С 18 числа ставки по депозитам ещё вниз
5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
Повідомлень: 395
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Подякував: 1384 раз.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 15:31
ramzes4 написав:
С 18 числа ставки по депозитам ещё вниз
Насколько вниз ?
Где посмотреть инфу ?
Kalgan
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Додано: Суб 15 лют, 2020 16:20
ramzes4 написав:
С 18 числа ставки по депозитам ещё вниз
Здесь ещё кто-то что-то размещает?
Vorlon
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Додано: Суб 15 лют, 2020 16:23
ramzes4 написав:
С 18 числа ставки по депозитам ещё вниз
0.01
0.01
валюта?
greenozon
Повідомлень: 7599
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Подякував: 198 раз.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 16:23
Kalgan написав: ramzes4 написав:
С 18 числа ставки по депозитам ещё вниз
Насколько вниз ?
Где посмотреть инфу ?
http://prnt.sc/r2qc3e
5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
Повідомлень: 395
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1384 раз.
Подякували: 86 раз.
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1
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:40
ramzes4 Цінна інфо - пожертвував % за півмісяця на безподатковому, щоб офрмити річний і зафіксувати ставку. До речі чекати не прийшлось - гроші зразу на картку і зразу оформив.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Повідомлень: 3217
З нами з: 19.04.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 392 раз.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 20:41
ramzes4 написав: Kalgan написав: ramzes4 написав:
С 18 числа ставки по депозитам ещё вниз
Насколько вниз ?
Где посмотреть инфу ?
http://prnt.sc/r2qc3e
Це якийсь турбо режим.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 32425
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1641 раз.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 21:27
Ой+ написав: ramzes4
Цінна інфо - пожертвував % за півмісяця на безподатковому, щоб офрмити річний і зафіксувати ставку. До речі чекати не прийшлось - гроші зразу на картку і зразу оформив.
Видать, не вы один.
Сутки холд.
wig
Повідомлень: 4555
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