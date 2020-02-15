RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8443844484458446
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:34

wig Можливо я успів пораньше. Ще думав якщо притримають, то можу і поточний % втратити і не вспіти зафіксити.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3218
З нами з: 19.04.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:43

  Ой+ написав:wig Можливо я успів пораньше. Ще думав якщо притримають, то можу і поточний % втратити і не вспіти зафіксити.

Ну я за поточний не переживаю, там копейки.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4556
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:23

  Ой+ написав:ramzes4 Цінна інфо - пожертвував % за півмісяця на безподатковому, щоб офрмити річний і зафіксувати ставку. До речі чекати не прийшлось - гроші зразу на картку і зразу оформив.

Це по 13,25% чистими?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32433
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1641 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8443844484458446
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, sonechko, Дядя Дима і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (326)
15.02.2020 22:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.