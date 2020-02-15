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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:34
wig Можливо я успів пораньше. Ще думав якщо притримають, то можу і поточний % втратити і не вспіти зафіксити.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:43
Додано: Суб 15 лют, 2020 22:23
Це по 13,25% чистими?
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