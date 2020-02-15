Видать, не вы один.
Сутки холд.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:27
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:34
wig Можливо я успів пораньше. Ще думав якщо притримають, то можу і поточний % втратити і не вспіти зафіксити.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:43
Додано: Суб 15 лют, 2020 22:23
Це по 13,25% чистими?
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Додано: Нед 16 лют, 2020 07:45
Квесторе_поверніться 2 тижні тому не вистачало 130 грн. до надбавки 1% за суму, тому був вибрав 1 міс, щоб накопичити. Зараз отримав аванс і запакував все на рік під 14,25% чистими.
Кругом ставки стають плачевні, як все таки важко плавати в БС неньки. То багатократні девали, то масові банкрутства, тепер ставки такі, що дай бог інфляцію покривали.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 16 лют, 2020 07:47
Re: Приватбанк
вже на кінець року це може видатись королівським пирогом! (по плану дядяші має бути 7%)
+50грн !
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