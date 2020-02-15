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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8443844484458446
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:27

  Ой+ написав:ramzes4 Цінна інфо - пожертвував % за півмісяця на безподатковому, щоб офрмити річний і зафіксувати ставку. До речі чекати не прийшлось - гроші зразу на картку і зразу оформив.

Видать, не вы один.
Сутки холд.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:34

wig Можливо я успів пораньше. Ще думав якщо притримають, то можу і поточний % втратити і не вспіти зафіксити.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:43

  Ой+ написав:wig Можливо я успів пораньше. Ще думав якщо притримають, то можу і поточний % втратити і не вспіти зафіксити.

Ну я за поточний не переживаю, там копейки.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:23

  Ой+ написав:ramzes4 Цінна інфо - пожертвував % за півмісяця на безподатковому, щоб офрмити річний і зафіксувати ставку. До речі чекати не прийшлось - гроші зразу на картку і зразу оформив.

Це по 13,25% чистими?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 07:45

Квесторе_поверніться 2 тижні тому не вистачало 130 грн. до надбавки 1% за суму, тому був вибрав 1 міс, щоб накопичити. Зараз отримав аванс і запакував все на рік під 14,25% чистими.
Кругом ставки стають плачевні, як все таки важко плавати в БС неньки. То багатократні девали, то масові банкрутства, тепер ставки такі, що дай бог інфляцію покривали.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 07:47

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:Зараз отримав аванс і запакував все на рік під 14,25% чистими.


вже на кінець року це може видатись королівським пирогом! (по плану дядяші має бути 7%)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 08:07

Re: Приватбанк

greenozon написав:вже на кінець року це може видатись королівським пирогом! (по плану дядяші має бути 7%)


Ставка должна падать, но плавно что б народ не сильно это замечал. А такие резкие изменения могут боком потом вылезти. Ладно если б только учетную понизили, но ведь и банки начнут нагибать по депо ставкам. (
В итоге получим отток денег из БС, увеличение девальвации и инфляции.
Ну как всегда у нас. (
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 09:16

ОВГЗ в капитале генерируют "прибыль" около миллиарда баксов в год.
Можно просто закрыть все отделения, поставить ставки 0% на всё, и ждать пока дыра в капитале сама залатается.
Потом можно и Коломойскому отдать, уже подлеченный банк :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:12

  Aps написав:
greenozon написав:вже на кінець року це може видатись королівським пирогом! (по плану дядяші має бути 7%)


Ставка должна падать, но плавно что б народ не сильно это замечал. А такие резкие изменения могут боком потом вылезти. Ладно если б только учетную понизили, но ведь и банки начнут нагибать по депо ставкам. (
В итоге получим отток денег из БС, увеличение девальвации и инфляции.
Ну как всегда у нас. (
Ну да и осенью обратный процесс :D
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 15:26

Re: Приватбанк

Как повысить кред лимит на универсальной? Пользовался регулярно, были депо, есть валюта на счетах. Жене без запросов дали 30к. У меня 0 и повысить не могу.
nuwanda
 
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