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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 лют, 2020 16:03
nuwanda написав:
Как повысить кред лимит на универсальной? Пользовался регулярно, были депо, есть валюта на счетах. Жене без запросов дали 30к. У меня 0 и повысить не могу.
Возьмите кредитку в нормальном банке. Хотя бы Моно для начала. Зачем вам именно примат?
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Vorlon
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Додано: Нед 16 лют, 2020 16:55
Vorlon
в моне нету кешбека за кредитные и мало дают за нового клиента, так что в Форварде надо открывать
, 80 чистых грн за открытие карты и 80 таких же за первую трату от 100 грн и % кешбека ок
Если что, ссылка в подписи
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Нед 16 лют, 2020 17:10
omb написав:Vorlon
в моне нету кешбека за кредитные и мало дают за нового клиента, так что в Форварде надо открывать
, 80 чистых грн за открытие карты и 80 таких же за первую трату от 100 грн и % кешбека ок
Если что, ссылка в подписи
Я Моно советую людям, которые плохо или вообще не дружат с картами. И кэшбек там есть, но маленький просто. И рассрочка тоже плюс. А если в наличии только примат, то Форвард сразу советовать - ну, мягко говоря, неправильно... Влетит человек и 160 грн. те не спасут.
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Vorlon
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