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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8444844584468447
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:03

  nuwanda написав:Как повысить кред лимит на универсальной? Пользовался регулярно, были депо, есть валюта на счетах. Жене без запросов дали 30к. У меня 0 и повысить не могу.

Возьмите кредитку в нормальном банке. Хотя бы Моно для начала. Зачем вам именно примат?
Vorlon
 
Повідомлень: 7965
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:55

Vorlon в моне нету кешбека за кредитные и мало дают за нового клиента, так что в Форварде надо открывать :D, 80 чистых грн за открытие карты и 80 таких же за первую трату от 100 грн и % кешбека ок :) Если что, ссылка в подписи :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 17:10

  omb написав:Vorlon в моне нету кешбека за кредитные и мало дают за нового клиента, так что в Форварде надо открывать :D, 80 чистых грн за открытие карты и 80 таких же за первую трату от 100 грн и % кешбека ок :) Если что, ссылка в подписи :)

Я Моно советую людям, которые плохо или вообще не дружат с картами. И кэшбек там есть, но маленький просто. И рассрочка тоже плюс. А если в наличии только примат, то Форвард сразу советовать - ну, мягко говоря, неправильно... Влетит человек и 160 грн. те не спасут.
Vorlon
 
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Подякував: 395 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 17:19

nuwanda
заберите все депозиты
снимайте деньги в банкоматах
и забросьте карту на месяца три
тода они сами - и позвонят и предложат
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлень: 3734
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Подякував: 534 раз.
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  #<1 ... 8444844584468447
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