Возьмите кредитку в нормальном банке. Хотя бы Моно для начала. Зачем вам именно примат?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 лют, 2020 16:03
Додано: Нед 16 лют, 2020 16:55
Vorlon в моне нету кешбека за кредитные и мало дают за нового клиента, так что в Форварде надо открывать , 80 чистых грн за открытие карты и 80 таких же за первую трату от 100 грн и % кешбека ок Если что, ссылка в подписи
Додано: Нед 16 лют, 2020 17:10
Я Моно советую людям, которые плохо или вообще не дружат с картами. И кэшбек там есть, но маленький просто. И рассрочка тоже плюс. А если в наличии только примат, то Форвард сразу советовать - ну, мягко говоря, неправильно... Влетит человек и 160 грн. те не спасут.
Додано: Нед 16 лют, 2020 17:19
nuwanda
заберите все депозиты
снимайте деньги в банкоматах
и забросьте карту на месяца три
тода они сами - и позвонят и предложат
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 16 лют, 2020 19:10
Re: Приватбанк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 16 лют, 2020 19:43
Re: Приватбанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 16 лют, 2020 20:54
Re: Приватбанк
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 16 лют, 2020 21:32
Goodman
Как минимум левая РД и не всегда чёткая сумма для гашения в льготный период. Другой принцип зачисления денег на счёт для гашения долга. Новичку этого хватит с головой чтобы влететь.
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