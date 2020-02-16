Додано: Пон 17 лют, 2020 12:46
Vorlon написав: ramzes4 написав:
С 18 числа ставки по депозитам ещё вниз
Здесь ещё кто-то что-то размещает?
Ну а де зараз нові стовпчики під 16.5% брудними можна вкопати? От нових 11% чистими вже неконкурентні будуть наразі, бо це лише 13.7% брудних. Тому я прикопав трошечки...
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