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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8445844684478448
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:46

  Vorlon написав:
  ramzes4 написав:С 18 числа ставки по депозитам ещё вниз

Здесь ещё кто-то что-то размещает? :o

Ну а де зараз нові стовпчики під 16.5% брудними можна вкопати? От нових 11% чистими вже неконкурентні будуть наразі, бо це лише 13.7% брудних. Тому я прикопав трошечки...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:01

Re: Приватбанк

  kreuz написав:Ну а де зараз нові стовпчики під 16.5% брудними можна вкопати?

Нема. :( Теж цікавлюсь?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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