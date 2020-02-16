Ну а де зараз нові стовпчики під 16.5% брудними можна вкопати? От нових 11% чистими вже неконкурентні будуть наразі, бо це лише 13.7% брудних. Тому я прикопав трошечки...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:46
Ну а де зараз нові стовпчики під 16.5% брудними можна вкопати? От нових 11% чистими вже неконкурентні будуть наразі, бо це лише 13.7% брудних. Тому я прикопав трошечки...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:01
Re: Приватбанк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 17 лют, 2020 16:23
Re: Приватбанк
Держите деньги в банках. Особенно в Привате. А они за неуплаченный штраф или за ЕСВ по закрытому 10 лет назад ФОПу заблокируют все счета. Уже есть огромное количество прецедентов. Правда, по Фекальной службе.
03 липня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 2475-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання» (далі - Закон № 2475-VIII), який розроблено народними депутатами спільно з Міністерством юстиції.
Зазначеним Законом внесено, зокрема, зміни до законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про виконавче провадження» та на його основі прийнято низку рішень Нацбанку та Мінюсту.
Механізм дуже простий і наразі вже 18 банків подали заявки на підключення до автоматизованої взаємодії під час примусового виконання рішень. Успішно ця система уже впроваджена і працює в ПриватБанку» ‒ повідомив Олександр Олійник
Додано: Пон 17 лют, 2020 18:38
Кто может прояснить по поводу взимания платы за СЭП в этом банке?
Говорили, что отменили доп.сбор за перевод в нерабочее время и сейчас те же 3 грн в шесть вечера, как и в обед днём.
Или я неверно понял и ЭТОТ банк продолжает снимать дополнительный комиссион за СЭП во внеурочное время?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Пон 17 лют, 2020 18:42
Re: Приватбанк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 17 лют, 2020 19:11
в прессе. давно уже.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Пон 17 лют, 2020 19:14
Тарифи для юриків тут не дуже популярні. Шукайте в
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 17 лют, 2020 19:14
Ну так потестили...банка мзду бере...в пресі деза.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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