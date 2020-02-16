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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8445844684478448
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:46

  Vorlon написав:
  ramzes4 написав:С 18 числа ставки по депозитам ещё вниз

Здесь ещё кто-то что-то размещает? :o

Ну а де зараз нові стовпчики під 16.5% брудними можна вкопати? От нових 11% чистими вже неконкурентні будуть наразі, бо це лише 13.7% брудних. Тому я прикопав трошечки...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:01

Re: Приватбанк

  kreuz написав:Ну а де зараз нові стовпчики під 16.5% брудними можна вкопати?

Нема. :( Теж цікавлюсь?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:23

Re: Приватбанк

Держите деньги в банках. Особенно в Привате. А они за неуплаченный штраф или за ЕСВ по закрытому 10 лет назад ФОПу заблокируют все счета. Уже есть огромное количество прецедентов. Правда, по Фекальной службе.

03 липня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 2475-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання» (далі - Закон № 2475-VIII), який розроблено народними депутатами спільно з Міністерством юстиції.
Зазначеним Законом внесено, зокрема, зміни до законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про виконавче провадження» та на його основі прийнято низку рішень Нацбанку та Мінюсту.
Механізм дуже простий і наразі вже 18 банків подали заявки на підключення до автоматизованої взаємодії під час примусового виконання рішень. Успішно ця система уже впроваджена і працює в ПриватБанку» ‒ повідомив Олександр Олійник https://minjust.gov.ua/news/ministry/mi ... tu-koshtiv
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:38

Кто может прояснить по поводу взимания платы за СЭП в этом банке?
Говорили, что отменили доп.сбор за перевод в нерабочее время и сейчас те же 3 грн в шесть вечера, как и в обед днём.
Или я неверно понял и ЭТОТ банк продолжает снимать дополнительный комиссион за СЭП во внеурочное время?
РОШЕН
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:42

Re: Приватбанк

  swan forever написав:Говорили, что отменили доп.сбор за перевод в нерабочее время

Звідки інфо?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:11

  Квесторе_поверніться написав:
  swan forever написав:Говорили, что отменили доп.сбор за перевод в нерабочее время

Звідки інфо?

в прессе. давно уже.
РОШЕН
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:14

  swan forever написав:Кто может прояснить по поводу взимания платы за СЭП в этом банке?
Говорили, что отменили доп.сбор за перевод в нерабочее время и сейчас те же 3 грн в шесть вечера, как и в обед днём.
Или я неверно понял и ЭТОТ банк продолжает снимать дополнительный комиссион за СЭП во внеурочное время?

Тарифи для юриків тут не дуже популярні. Шукайте в талмуді.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:14

  swan forever написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  swan forever написав:Говорили, что отменили доп.сбор за перевод в нерабочее время

Звідки інфо?

в прессе. давно уже.

Ну так потестили...банка мзду бере...в пресі деза.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:15

  klug написав:
  swan forever написав:Кто может прояснить по поводу взимания платы за СЭП в этом банке?
Говорили, что отменили доп.сбор за перевод в нерабочее время и сейчас те же 3 грн в шесть вечера, как и в обед днём.
Или я неверно понял и ЭТОТ банк продолжает снимать дополнительный комиссион за СЭП во внеурочное время?

Тарифи для юриків тут не дуже популярні. Шукайте в талмуді.

Чому юриків...де юрики?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:27

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:
  swan forever написав:Кто может прояснить по поводу взимания платы за СЭП в этом банке?
Говорили, что отменили доп.сбор за перевод в нерабочее время и сейчас те же 3 грн в шесть вечера, как и в обед днём.
Или я неверно понял и ЭТОТ банк продолжает снимать дополнительный комиссион за СЭП во внеурочное время?

Тарифи для юриків тут не дуже популярні. Шукайте в талмуді.

Чому юриків...де юрики?

Бо з фізиків, на моїй пам'яті, таку комісію ніколи не брали, а у юриків таке було. З чого напрошується логічний висновок. На мій погляд, загадка на багато простіша, ніж про закарпатського Макарова Бабая Пишковича.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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