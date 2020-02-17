а ще Телятникова Івановича Спаммера ІБрагім ібн Фатімбідуліна
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 20:57
Re: Приватбанк
а ще Телятникова Івановича Спаммера ІБрагім ібн Фатімбідуліна
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 17 лют, 2020 21:49
Ну да, СЭП с текущего счёта.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Пон 17 лют, 2020 22:20
Додано: Пон 17 лют, 2020 23:21
Не завтра, а уже. Полтора часа назад. Писали что с 18 числа типа, а щас то еще 17-ое, вот не успел застолбиться в примате...
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