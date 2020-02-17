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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8446844784488449
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:57

Re: Приватбанк

  klug написав:ніж про закарпатського Макарова Бабая Пишковича.

а ще Телятникова Івановича Спаммера ІБрагім ібн Фатімбідуліна :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:49

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Тарифи для юриків тут не дуже популярні. Шукайте в талмуді.

Чому юриків...де юрики?

Бо з фізиків, на моїй пам'яті, таку комісію ніколи не брали, а у юриків таке було. З чого напрошується логічний висновок. На мій погляд, загадка на багато простіша, ніж про закарпатського Макарова Бабая Пишковича.

Ну да, СЭП с текущего счёта.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 22:20

  kreuz написав:Ну а де зараз нові стовпчики під 16.5% брудними можна вкопати? От нових 11% чистими вже неконкурентні будуть наразі, бо це лише 13.7% брудних. Тому я прикопав трошечки...

Завтра ще - 2% :evil:
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 23:21

  ТИХИЙ написав:
  kreuz написав:Ну а де зараз нові стовпчики під 16.5% брудними можна вкопати? От нових 11% чистими вже неконкурентні будуть наразі, бо це лише 13.7% брудних. Тому я прикопав трошечки...

Завтра ще - 2% :evil:

Не завтра, а уже. Полтора часа назад. Писали что с 18 числа типа, а щас то еще 17-ое, вот не успел застолбиться в примате...
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 05:55

Re: Приватбанк

Мда, теперь почти никакой разницы между тем, чтобы ложить на безналоговый под 10% на 3 мес. или под 11% на год. На 3 месяца даже предпочтительнее смотрится.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 08:21

  Striker написав:Мда, теперь почти никакой разницы между тем, чтобы ложить на безналоговый под 10% на 3 мес. или под 11% на год. На 3 месяца даже предпочтительнее смотрится.

З банки геть ...поповнювати депо в Комсі, Комсі2 та в Братків.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 08:31

Re: Приватбанк

  Maksi2 написав:Не завтра, а уже. Полтора часа назад. Писали что с 18 числа типа, а щас то еще 17-ое, вот не успел застолбиться в примате...


Вечір попереднього дня (вроді після 19:30) для банку вже наступний день.
А ставки по кредитці не знизились, хоча був час ставки по депо у два рази вищі , а по кредитці в півтора рази нижчі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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